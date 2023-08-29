Агент Гбаибле заявил, что игрок не будет доступен в ближайших матчах

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что полузащитник «Ахмата» Нене Гбамбле постепенно набирает форму, но в ближайших матчах доступен не будет.

«С Нене все хорошо, он продолжает свое восстановление. Тренерский штаб постепенно подводит его к работе в общей группе. В ближайших матчах он не будет доступен, но уже скоро вернется на поле», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Гбамбле перешел в «Ахмат» в январе 2023 года, подписав контракт с грозненским клубом на 3,5 года. В матче 28-го тура прошлого сезона РПЛ против «Химок» (3:0) 21-летний ивуарийский вингер получил травму и был заменен по ходу игры. В сезоне-2022/23 футболист провел 5 матчей в составе «Ахмата» в чемпионате России и отметился 1 голом.