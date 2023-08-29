Личка заявил, что еще не дорос до сборной России

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, готов ли он работать в сборной России.

«Я еще не дорос до работы в сборной России. В национальной команде должен быть тренер, который на протяжении 10-15 лет показывал хорошую работу. Мне еще надо много лет работать. Стремлюсь ли к чему-то? Хороший вопрос, пока даже не знаю, как ответить. Нам важно работать в «Динамо» и улучшать нашу игру — закрепиться в первой тройке. Быть близко к «Зениту», «Спартаку». Высший уровень работы для тренера в России — возглавить «Зенит»? В «Зените» Сергей Семак хорошо работает — спокойно выигрывает чемпионат России каждый год. Я хочу построить хорошую команду в «Динамо», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

После 6 туров «Динамо» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. Лидирует — «Краснодар» (14 очков).