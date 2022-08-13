Нападающий «Химок» Адеми считает, что Оздоев сможет стать лидером «Фатих Карагюмрюк»

Бывший игрок «Фатих Карагюмрюк», нападающий «Химок» Кемаль Адеми рассказал, что думает о переходе в турецкий клуб российского полузащитника Магомеда Оздоева.

"Это один из самых известных клубов из Стамбула, который сейчас тренирует Андреа Пирло — большое имя в мировом футболе. Это отличная команда и коллектив, в котором мне было безумно приятно играть.

Сможет ли Оздоев стать лидером команды? Он был отличным игроком в «Зените» и становился чемпионом России. Каждый хочет быть лучшим, а Магомед — один из таких, поэтому в Турции на Магомеда будут равняться", — цитирует Адеми Sport24.

Оздоев стал игроком «Фатих Карагюмрюк» 28 июля. Срок контракта 29-летнего футболиста с клубом не уточняется.

Главным тренером турецкой команды является Андреа Пирло. За клуб выступают бывшие игроки ЦСКА Ахмед Муса и Джанер Эркин.