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Сегодня, 14:33

Нападающий «Химок» Адеми считает, что Оздоев сможет стать лидером «Фатих Карагюмрюк»

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Фатих Карагюмрюк», нападающий «Химок» Кемаль Адеми рассказал, что думает о переходе в турецкий клуб российского полузащитника Магомеда Оздоева.

"Это один из самых известных клубов из Стамбула, который сейчас тренирует Андреа Пирло — большое имя в мировом футболе. Это отличная команда и коллектив, в котором мне было безумно приятно играть.

Сможет ли Оздоев стать лидером команды? Он был отличным игроком в «Зените» и становился чемпионом России. Каждый хочет быть лучшим, а Магомед — один из таких, поэтому в Турции на Магомеда будут равняться", — цитирует Адеми Sport24.

Оздоев стал игроком «Фатих Карагюмрюк» 28 июля. Срок контракта 29-летнего футболиста с клубом не уточняется.

Главным тренером турецкой команды является Андреа Пирло. За клуб выступают бывшие игроки ЦСКА Ахмед Муса и Джанер Эркин.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-13-ademi-v-turtsii-na-ozdoyeva-budut-ravnyatsya

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
ЦСКА

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
Магомед Оздоев
Кемаль Адеми
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
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Федор Смолов

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 4
П
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Даниил Уткин

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Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

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И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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Краснодар

 3 1 0
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