Агент ФИФА объяснил, почему Дзюба пока не подписал контракт с новым клубом

Агент ФИФА Владимир Абрамов прокомментировал неопределенность с новым клубом бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

— Почему форвард так долго не может определиться с клубом? Возможно ли, что Дзюба завысил свои финансовые запросы?

— Нет, он просто знает, сколько он стоит. Или ему кажется, что он это знает. Дзюба не собирается продаваться за 20 копеек. У него вообще-то по жизни все есть. Это его не последние деньги. Он ведет себя правильно.

Дзюба — это футболист, которого если взять, то он даст результат. Игрок сделал паузу, чтобы заинтересованные люди смогли рассмотреть его кандидатуру. В этом смысле Дзюба знает себе цену, его учить не надо. Это человек, который не дергается и не бегает, а спокойно воспринимает и ждет.

— Турция — единственная европейская страна на сегодняшний момент, способная удовлетворить всем запросам форварда?

— Дело в том, что в других странах запрещено думать по-другому. Там все относятся к нам с определенным отвращением. Я понимаю, что у Дзюбы украинские корни. Но отношение к нам влияет, а он был всегда нашим, — цитирует агента «Спорт день за Днем».

Не знаю, насколько ему нужна Турция. По-моему, он востребован у нас в стране.

Сообщается, что нападающий близок к подписанию контракта с турецким «Фенербахче». Представители стамбульского клуба готовы повторить финансовые условия, которые были у форварда в «Зените».

В прошлом сезоне Дзюба провел за «Зенит» 28 матчей в РПЛ. В этих встречах нападающий забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.