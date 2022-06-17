Агент ФИФА объяснил, почему Дзюба пока не подписал контракт с новым клубом
Агент ФИФА Владимир Абрамов прокомментировал неопределенность с новым клубом бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
— Почему форвард так долго не может определиться с клубом? Возможно ли, что Дзюба завысил свои финансовые запросы?
— Нет, он просто знает, сколько он стоит. Или ему кажется, что он это знает. Дзюба не собирается продаваться за 20 копеек. У него вообще-то по жизни все есть. Это его не последние деньги. Он ведет себя правильно.
Дзюба — это футболист, которого если взять, то он даст результат. Игрок сделал паузу, чтобы заинтересованные люди смогли рассмотреть его кандидатуру. В этом смысле Дзюба знает себе цену, его учить не надо. Это человек, который не дергается и не бегает, а спокойно воспринимает и ждет.
— Турция — единственная европейская страна на сегодняшний момент, способная удовлетворить всем запросам форварда?
— Дело в том, что в других странах запрещено думать по-другому. Там все относятся к нам с определенным отвращением. Я понимаю, что у Дзюбы украинские корни. Но отношение к нам влияет, а он был всегда нашим, — цитирует агента «Спорт день за Днем».
Не знаю, насколько ему нужна Турция. По-моему, он востребован у нас в стране.
Сообщается, что нападающий близок к подписанию контракта с турецким «Фенербахче». Представители стамбульского клуба готовы повторить финансовые условия, которые были у форварда в «Зените».
В прошлом сезоне Дзюба провел за «Зенит» 28 матчей в РПЛ. В этих встречах нападающий забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0