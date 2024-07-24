Агент Фернандеса заявил, что футболист благодарен «Зениту» за все
Жорже Машаду, агент защитника Марио Фернандеса, рассказал об эмоциях футболиста после ухода из «Зенита».
В среду, 24 июля, сообщалось, что стороны пришли к соглашению о завершении сотрудничества.
«Марио благодарен «Зениту» за все», — цитирует Машаду «РБ Спорт».
Фернандес перешел в «Зенит» из «Интернасьонала» летом прошлого года. Защитник провел за команду 18 матчей, не отметившись результативными действиями.
Источник: РБ Спорт
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|1
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|3
|
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|0
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|3
|
5
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|1
|0
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|0
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Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
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Пари НН – ЦСКА
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|27.07
|17:30
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Динамо – Локомотив
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|17:30
|
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|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
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|28.07
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|
Химки – Спартак
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|28.07
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Локомотив
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|П
|
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Бителло
Динамо
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|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
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Факел
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|0
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