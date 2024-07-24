Агент Фернандеса заявил, что футболист благодарен «Зениту» за все

Жорже Машаду, агент защитника Марио Фернандеса, рассказал об эмоциях футболиста после ухода из «Зенита».

В среду, 24 июля, сообщалось, что стороны пришли к соглашению о завершении сотрудничества.

«Марио благодарен «Зениту» за все», — цитирует Машаду «РБ Спорт».

Фернандес перешел в «Зенит» из «Интернасьонала» летом прошлого года. Защитник провел за команду 18 матчей, не отметившись результативными действиями.