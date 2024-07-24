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Агент Фернандеса заявил, что футболист благодарен «Зениту» за все

Алина Савинова
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Жорже Машаду, агент защитника Марио Фернандеса, рассказал об эмоциях футболиста после ухода из «Зенита».

В среду, 24 июля, сообщалось, что стороны пришли к соглашению о завершении сотрудничества.

«Марио благодарен «Зениту» за все», — цитирует Машаду «РБ Спорт».

Фернандес перешел в «Зенит» из «Интернасьонала» летом прошлого года. Защитник провел за команду 18 матчей, не отметившись результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
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Химки – Спартак
 - : -
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Алексей Батраков

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И К Ж
Даниил Фомин

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