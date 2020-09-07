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Агент: «Эдер счастлив в «Локомотиве», но у нас есть предложения от иностранных клубов»

18:39
Эдер. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Эдер. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Луи Эванс, агент нападающего «Локомотива» Эдера, в беседе с «СЭ» рассказал о ситуации своего клиента.

— Я на неделе общался с Эдером. Ему все нравится, он счастлив в «Локомотиве», — заявил Эванс «СЭ». — Однако у нас есть предложения от ряда иностранных клубов.

В текущем сезоне 32-летний португалец провел 5 матчей за «Локомотив» и не отметился результативными действиями. Контракт Эдера с московским клубом действует до 30 июня 2021 года. (Сергей Федоров)

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