Агент: «Эдер счастлив в «Локомотиве», но у нас есть предложения от иностранных клубов»

Луи Эванс, агент нападающего «Локомотива» Эдера, в беседе с «СЭ» рассказал о ситуации своего клиента.

— Я на неделе общался с Эдером. Ему все нравится, он счастлив в «Локомотиве», — заявил Эванс «СЭ». — Однако у нас есть предложения от ряда иностранных клубов.

В текущем сезоне 32-летний португалец провел 5 матчей за «Локомотив» и не отметился результативными действиями. Контракт Эдера с московским клубом действует до 30 июня 2021 года. (Сергей Федоров)