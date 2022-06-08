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Менеджер Джикии — о повреждении глаза: «Он герой! Понимал, что в столетие трофей очень нужен клубу»

Менеджер Джикии рассказал, как он играл в финале БЕТСИТИ Кубка России с травмой глаза
Артем Бухаев
Корреспондент
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Елена Болотова, менеджер капитана «Спартака» Георгия Джикии, рассказала «СЭ», как футболист провел финальный матч БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (2:1).

«Конечно, о повреждении знали до финала. Георгий не пришел на пресс-конференцию, вместо него поставили Промеса. Георгий — герой. Он подает пример для подражания для многих игроков своей силой воли, железным стержнем, его за это и любят. Есть чему поучиться у него. Он очень сильный человек, который никогда не жалуется. Я горжусь им. Для него было важно выиграть кубок. Георгий понимал, что в столетие трофей очень нужен клубу. Он бился так, как обычно это и делает. Он мужчина. Поэтому он лидер, капитан в «Спартаке» и сборной России. Человек не боится никаких трудностей. Врачи поставили линзу на финал. Глаз очень болел. Когда я вышла поздравить его на поле, видела, как он щурится. Но он был настолько радостный, что и забыл про все», — сказала Болотова «СЭ».

Джикия вышел в стартовом составе в финальном матче и отыграл 66 минут, а затем вместо него на поле вышел Максимилиано Кофрие.

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
Максимилиано Кофрие
0
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