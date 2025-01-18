Агент Дугласа Сантоса заявил, что ничего не знает про предложение от «Гремио»

Агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Гремио».

Ранее журналист Калиел Дорнелес в своих соцсетях сообщил, что бразильский клуб попытался приобрести защитника у «Зенита», но Сантос отказался от их предложения.

«Мне об этом ничего не известно. По Дугласу из «Гремио» ничего не поступало», — сказал Фрейтас «ВсеПроСпорт».

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с лета 2019 года. Контракт 30-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. В прошлом году Сантос получил российский паспорт и перестал считаться легионером в российских турнирах.

В нынешнем сезоне Сантос провел 23 матча, на его счету 4 голевые передачи.