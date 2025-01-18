Агент Роналдо: «Недавно один клуб РПЛ спрашивал меня об игроке, но не более»

Бразильский агент Жулио Сезар Гранжа рассказал, что «Ростов» не получал официальных предложений по нападающему Роналдо.

«Недавно один клуб РПЛ спрашивал меня об игроке, но не более. Конкретных предложений нет», — цитирует «РБ Спорт» Гранжа.

В этом сезоне бразилец сыграл 18 матчей за «Ростов», забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.