Булыкин удивился физической форме Тотти и других футболистов турнира легенд в Шардже

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин отметил хорошую физическую форму знаменитых экс-футболистов, с которыми сыграл на турнире легенд в Шардже.

«Папу Гомес был хорош, он еще в порядке, [Франческо] Тотти, как всегда, и Ривалдо до сих пор проявляет чудеса в футболе. Еще можно отметить Майкла Оуэна. На самом деле все в хорошей форме находятся и показали красивую игру, которая понравилась болельщикам. Голов, финтов и красивых комбинаций тоже было много», — сказал Булыкин корреспонденту Vprognoze.ru.

Булыкин играл в команде с Тотти, Оуэном, Эдгаром Давидсом и другими знаменитыми футболистами под руководством Паоло Мальдини, его команда победила со счетом 11:9.