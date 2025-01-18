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Булыкин удивился физической форме Тотти и других футболистов турнира легенд в Шардже

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин отметил хорошую физическую форму знаменитых экс-футболистов, с которыми сыграл на турнире легенд в Шардже.

«Папу Гомес был хорош, он еще в порядке, [Франческо] Тотти, как всегда, и Ривалдо до сих пор проявляет чудеса в футболе. Еще можно отметить Майкла Оуэна. На самом деле все в хорошей форме находятся и показали красивую игру, которая понравилась болельщикам. Голов, финтов и красивых комбинаций тоже было много», — сказал Булыкин корреспонденту Vprognoze.ru.

Булыкин играл в команде с Тотти, Оуэном, Эдгаром Давидсом и другими знаменитыми футболистами под руководством Паоло Мальдини, его команда победила со счетом 11:9.

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Булыкин
Майкл Оуэн
Франческо Тотти
Футбол
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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