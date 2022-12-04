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Батак: «Не считаю, что уровень российского футбола сильно упал»

Мария Гусева
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Экс-защитник «Динамо» и бывший тренер «Раднички» Радослав Батак сообщил, что готов возглавить российскую команду.

«Я не считаю, что уровень российского футбола сильно упал. Мне бы, например, хотелось поработать в России. Конечно, приоритет — высшая лига, но в Первой лиге тоже принял бы команду с амбициями подняться выше. Для меня важно, чтобы перед нами стояли большие задачи, — цитирует «РБ Спорт» Батака. — Что касается снижения уровня футбола, обычным зрителям может показаться, что стало меньше креатива, каких-то красивых действий. Но сейчас многие команды в России пытаются играть терпеливо, дисциплинировано, зачастую меняют тактику даже в перерыве, чтобы достичь результата. В России почти нет легких матчей, всем приходится максимально выкладываться, чтобы победить, очень много внимания уделяется стандартным положениям, и это на самом деле хорошо».

Батак выступал за «Динамо» с 2003 по 2005 год. Защитник сыграл за бело-голубых 62 матча и забил 3 мяча.

Источник: РБ Спорт

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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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