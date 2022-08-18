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Агент Боян Остожич считает, что «Динамо» удачно вложился в трансфер Майсторовича

Виктория Кравченко
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Агент Боян Остожич оценил трансфер Милана Майсторовича в «Динамо». Он считает, что московский клуб сделал выгодное вложение.

— Многие серьезные европейские клубы следят за молодыми европейскими талантами, так что интерес «Динамо» к Майсторовичу не стал ни для кого неожиданностью, — заявил Остожич «РБ Спорт». — За Миланом также следили многие, он отлично проявил себя на молодежном Евро-2022 (до 17 лет). Насколько мне известно, «Динамо» серьезно изучало Милана, следило за его успехами и в итоге решилось на покупку. Этот трансфер — хорошее решение и для будущего футболиста, и для «Динамо».

— Будет ли он играть в старте «Динамо»?

— Они рассматривают его как проект на будущее. Майсторович и дальше будет выступать за молодежные сборные — за команду до 19 лет, затем до 21 года. Он будет только расти в цене, и я уверен, что через несколько лет «Динамо» сможет продать его уже за более существенную сумму и заработать.

16 августа «СЭ» сообщал, что 17-летний серб уже прилетел в Москву для заключения контракта с бело-голубыми.

По данным «СЭ», Майсторович сможет выступать за «Динамо» с февраля 2023 года, когда ему исполнится 18 лет, поскольку международные трансферы футболистов до 18 лет запрещены. До этого момента он продолжит играть за «Войводину».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/serbskij-agent-cherez-neskol-ko-let-dinamo-smozhet-prodat-majstrovicha-za-bolee-sushhestvennuyu-summu/
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 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
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 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
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