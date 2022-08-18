Агент Майсторовича: «У нас были предложения из Италии, Испании и Германии, но мы выбрали «Динамо»

Александр Важич, агент защитника «Войводины» Милана Майсторовича рассказал, почему футболист решил перейти в «Динамо».

«Мы гордимся тем, что стали частью такого великого клуба, как «Динамо». Вы можете быть уверены, что игрок отдаст 110 процентов своих сил ради успеха клуба.

У «Динамо» великая история, Клуб является одним из самых популярных, поэтому все близкие Милана, и игроки, и его семья и я очень хотели, чтобы он играл в «Динамо»! Несмотря на предложения из Италии, Испании и Германии, я очень хотел, чтобы Милан играл именно в «Динамо», — приводит РБ «Спорт» слова Важича.

Вчера, 17 августа «Динамо» объявило о подписании контракта с 17-летним Майсторовичем. Футболист присоединится к московскому клубу в феврале 2023 года после того, как ему исполнится 18 лет. До этого момента он будет играть за «Войводину».

В прошлом сезоне защитник принял участие в 18 матчах молодежной команды «Войводины» и забил 1 гол. Также футболист в составе сборной Сербии дошел до полуфинала чемпионата Европы-2022 среди игроков до 17 лет, который проходил с 16 мая по 1 июня.