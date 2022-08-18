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Агент Майсторовича: «У нас были предложения из Италии, Испании и Германии, но мы выбрали «Динамо»

Агент Майсторовича рассказал, что игрок отклонил предложения европейских клубов ради перехода в «Динамо»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Важич, агент защитника «Войводины» Милана Майсторовича рассказал, почему футболист решил перейти в «Динамо».

«Мы гордимся тем, что стали частью такого великого клуба, как «Динамо». Вы можете быть уверены, что игрок отдаст 110 процентов своих сил ради успеха клуба.
У «Динамо» великая история, Клуб является одним из самых популярных, поэтому все близкие Милана, и игроки, и его семья и я очень хотели, чтобы он играл в «Динамо»! Несмотря на предложения из Италии, Испании и Германии, я очень хотел, чтобы Милан играл именно в «Динамо», — приводит РБ «Спорт» слова Важича.

Вчера, 17 августа «Динамо» объявило о подписании контракта с 17-летним Майсторовичем. Футболист присоединится к московскому клубу в феврале 2023 года после того, как ему исполнится 18 лет. До этого момента он будет играть за «Войводину».

В прошлом сезоне защитник принял участие в 18 матчах молодежной команды «Войводины» и забил 1 гол. Также футболист в составе сборной Сербии дошел до полуфинала чемпионата Европы-2022 среди игроков до 17 лет, который проходил с 16 мая по 1 июня.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-majstorovicha-u-nas-by-li-predlozheniya-iz-italii-ispanii-germanii-no-vy-brali-dinamo/
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 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
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 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
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 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
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