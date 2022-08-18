Циннбауэр заявил, что «Локомотив» не думает о трансферах перед матчем с «Химками»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр заявил, что железнодорожники полностью сосредоточены на матче 6-го тура РПЛ против «Химок».

«Возможные трансферы? Давай вернемся к этому вопросу на следующей неделе. Сейчас мы сосредоточены на игре в субботу. У нас есть хорошие игроки. Если мы перевернем ситуацию, то все наладится», — сказал Циннбауэр.

20 августа «Локомотив» сыграет на выезде против «Химок» . Начало — в 15.00 мск.

«Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 3 баллами. Железнодорожники не одержали ни одной победы в РПЛ, сыграли 3 раза вничью и потерпели 2 поражения.