Агент Боржеса: «Кади не уйдет из «Краснодара» зимой»

Агент Хелсио Алиск, представляющий интересы хавбека «Краснодара» Кади Боржеса, прокомментировал будущее своего клиента в российском клубе.

«Кади не покинет «Краснодар» зимой. Мы не ищем ему новый клуб», — цитирует агента «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Боржес сыграл 21 матч, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. Контракт 27-летнего бразильца с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2026 года. Сайт Transfermakt оценивает футболиста в 3,5 миллиона евро.