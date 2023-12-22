Генеральный директор «Локомотива» Леонченко продлил контракт с клубом

«Локомотив» продлил контракт с генеральным директором клуба Владимиром Леонченко.

Как сообщает пресс-служба клуба, совет директоров «Локомотива» принял решение продлить соглашение с Леонченко на два года.

51-летний функционер работает в «Локомотиве» с декабря 2020 года.

В текущем сезоне РПЛ железнодорожники занимают четвертое место, набрав 31 очко в 18 матчах.