Генеральный директор «Локомотива» Леонченко продлил контракт с клубом
«Локомотив» продлил контракт с генеральным директором клуба Владимиром Леонченко.
Как сообщает пресс-служба клуба, совет директоров «Локомотива» принял решение продлить соглашение с Леонченко на два года.
51-летний функционер работает в «Локомотиве» с декабря 2020 года.
В текущем сезоне РПЛ железнодорожники занимают четвертое место, набрав 31 очко в 18 матчах.
Источник: https://t.me/fclokomotiv/17474
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