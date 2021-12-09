Червиченко отреагировал на заявление «Спартака» по поводу дисквалификации Соболева

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» поделился своим мнением по поводу решения КДК РФС не отменять красную карточку нападающего «Спартака» Александра Соболева, полученную в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (2:1).

После решения КДК в «Спартаке» заявили, что клуб расстроило решение комиссии, но не удивило.

«На мой взгляд, удаление правомерно, причем за такие нарушения нужно давать максимальное количество игр. Соболев очень целенаправленно двигался к красной карточке. То, что не получалось на поле, он компенсировал постоянными потасовками. Да, спартаковское сообщество возмущалось, но никаких сомнений по этой красной карточке быть не может. Абсолютная жестокость. То, что сделал Соболев в подтрибунном помещении — проблемы с воспитанием. Эта безнаказанность была бы пресечена раньше. Это полезная вещь, потому что нормальный человек, у которого есть интеллект, задумается. А жадный человек, если не получит премиальные, тоже сделает выводы.

Если Соболев продолжит себя вести в таком же духе, это будет для него не последнее удаление», — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Бывший президент «Спартака» также прокомментировал высказывание руководителя пресс-службы красно-белых, Дмитрия Зеленова по поводу решения КДК РФС.

«То, что Соболев пропустит 1 матч, а не два — очередная уступка судейского корпуса «Спартаку». Красно-белые уже прекрасно взяли на вооружение эту тактику: истерить по любому поводу. Им и так многое прощается. А комментарий Дмитрия Зеленова, я считаю, что это несерьезный субъект, который не всегда понимает, о чем он говорит. Как может расстроить такое решение, которое на минималочках прошло. Как будто ребенку дали по жопе, это как порка розгами, если перевести на общечеловеческий язык. Такие вещи они комментируют, будто застряв в своей парадигме. Истерика по любому поводу приносит свои плоды. Я бы не удивился, если бы красную карточку Соболева обжаловали, и Зеленов все равно бы сказал, что они не удовлетворены, потому что надо было соперника дисквалифицировать», — добавил Червиченко.

Напомним, что Соболев получил красную карточку на 33-й минуте встречи за фол против полузащитника «Ахмата» Игоря Коновалова.

Главный арбитр игры Виталий Мешков удалил нападающего после просмотра видеоповтора, на необходимость изучения которого после стыка игроков указали видеоассистенты.