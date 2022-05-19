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Агент Бийола сообщил, что футболист останется в ЦСКА

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Роберт Чибеж, агент защитника ЦСКА Яки Бийола, сообщил, что его футболист не покинет московскую команду.

«Для Яки ничего не меняется, он остается в ЦСКА. На прошлой неделе мы разговаривали со спортивным директором клуба, Андреем Мовсесьяном, обсудили ситуацию. Бийол остается частью клуба. Если что-то изменится, мы это обсудим», — приводит слова Чибежа «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний словенский футболист провел 29 матчей за ЦСКА, забил один гол и сделал три результативные передачи.

Бийол выступает за российский клуб с июля 2018 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-bijola-govorili-so-sportivny-m-direktorom-tsska-yaka-ostaetsya/
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