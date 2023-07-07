Агент Бикела заявил, что футболист точно не останется в «Химках»

Бруно Мейрелеш, агент бывшего полузащитника «Химок» Жаниу Бикела, рассказал о будущем спортсмена.

«Бикел определенно не останется в «Химках». Мы работаем над тем, чтобы он продолжил выступать в РПЛ, но также рассматриваем возможности за пределами России. Посмотрим, что произойдет», — приводит слова Мейрелеша Sport24.

В июне 2023 года у 28-летнего футболиста завершился контракт с «Химками». В минувшем сезоне он провел за подмосковный клуб 11 матчей и отметился 1 результативной передачей.