Агент Бикела заявил, что футболист точно не останется в «Химках»
Бруно Мейрелеш, агент бывшего полузащитника «Химок» Жаниу Бикела, рассказал о будущем спортсмена.
«Бикел определенно не останется в «Химках». Мы работаем над тем, чтобы он продолжил выступать в РПЛ, но также рассматриваем возможности за пределами России. Посмотрим, что произойдет», — приводит слова Мейрелеша Sport24.
В июне 2023 года у 28-летнего футболиста завершился контракт с «Химками». В минувшем сезоне он провел за подмосковный клуб 11 матчей и отметился 1 результативной передачей.
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10
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11
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|0
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|0
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13
|Пари НН
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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