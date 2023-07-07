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Сегодня, 14:55

Агент Бикела заявил, что футболист точно не останется в «Химках»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бруно Мейрелеш, агент бывшего полузащитника «Химок» Жаниу Бикела, рассказал о будущем спортсмена.

«Бикел определенно не останется в «Химках». Мы работаем над тем, чтобы он продолжил выступать в РПЛ, но также рассматриваем возможности за пределами России. Посмотрим, что произойдет», — приводит слова Мейрелеша Sport24.

В июне 2023 года у 28-летнего футболиста завершился контракт с «Химками». В минувшем сезоне он провел за подмосковный клуб 11 матчей и отметился 1 результативной передачей.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-07-agent-bikel-opredeleno-ne-ostanetsya-v-khimkakh-my-rabotayem-nad-tem-chtoby-on-prodolzhil-vystupat-v-rpl
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Жаниу Бикел
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