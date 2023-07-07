В «Локомотиве» рассказали о будущем французского футболиста Изидора

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что московский клуб рассчитывает, что нападающий Вильсон Изидор поможет железнодорожникам в предстоящем сезоне.

«Изидор находится в расположении команды. У него есть небольшое недовосстановление, поэтому решили ему дать паузу. К следующей игре он будет готовиться. Остается ли он в команде на предстоящий сезон? Почему нет? У него длительный контракт», — приводит слова Галактионова ТАСС.

Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В сезоне-2022/23 22-летний француз забил 10 голов и сделал 5 результативных передач в 24 играх за железнодорожников во всех турнирах.