Александров рассказал о сильных сторонах Юрана
Защитник «Пари НН» Виктор Александров рассказал о сильных сторонах главного тренера команды Сергея Юрана.
«В первый же день Юран сказал: мы не вылетим из РПЛ. Таким уверенным тоном, будто он из будущего и уже знает: «Как мы это сделаем, без разницы. Вы просто будете выполнять то, что я скажу, и мы останемся». Так и получилось. Юран говорит с такой харизмой, что не верить ему не можешь», — приводит слова Александрова Sport24.
Юран возглавляет «Пари НН» с апреля 2023 года. В сезоне-2022/23 нижегородцы заняли 13-е место в РПЛ, в стыковых матчах за право выступать в премьер-лиге команда победила «Родину» (3:0, 0:2).
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|В
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|П
|+/-
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1
|Зенит
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|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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