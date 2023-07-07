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Сегодня, 14:48

Александров рассказал о сильных сторонах Юрана

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Пари НН» Виктор Александров рассказал о сильных сторонах главного тренера команды Сергея Юрана.

«В первый же день Юран сказал: мы не вылетим из РПЛ. Таким уверенным тоном, будто он из будущего и уже знает: «Как мы это сделаем, без разницы. Вы просто будете выполнять то, что я скажу, и мы останемся». Так и получилось. Юран говорит с такой харизмой, что не верить ему не можешь», — приводит слова Александрова Sport24.

Юран возглавляет «Пари НН» с апреля 2023 года. В сезоне-2022/23 нижегородцы заняли 13-е место в РПЛ, в стыковых матчах за право выступать в премьер-лиге команда победила «Родину» (3:0, 0:2).

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-07-yuran-skazal-budto-iz-budushchego-delayete-chto-skazhu-i-ostanemsya-s-takoy-kharizmoy-zashchitnik-pari-nn-o-trenere
Виктор Александров
Сергей Юран
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