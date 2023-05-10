Агент Барриоса: «Вильмар всегда хочет побеждать и будет продолжать это делать с «Зенитом»

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, высказался о чемпионских титулах игрока.

«Вильмар всегда хочет побеждать и будет продолжать это делать с «Зенитом». Для Барриоса победа с «Зенитом» в этом сезоне — это седьмой чемпионский титул подряд. До этого он одерживал победы с «Бока Хуниорс». В целом у Вильмара уже 12 чемпионств!» — приводит «Чемпионат» слова агента.

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством нынешнего тренера «Зенита» Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.