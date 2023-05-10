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Мелкадзе считает, что в следующем сезоне «Сочи» может повторить успех 2022 года

Алина Савинова
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Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе считает, что в следующем сезоне чемпионата России команда может выступить успешнее, чем в нынешнем.

«В «Сочи» уже думают о следующем сезоне? Не знаю. Лично я думаю о следующей игре. Но считаю, что в следующем сезоне мы можем повторить успех 2022 года. Почему нет? Да и в этом сезоне могли, просто надо было что-то наладить в обороне и в атаке. Но мы не справились с этой задачей», — приводит «Чемпионат» слова Мелкадзе.

На данный момент «Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка за 26 туров. 14 мая команда сыграет против «Ростова». Матч пройдет в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5097831-georgij-melkadze-v-sleduyuschem-sezone-sochi-mozhet-povtorit-uspeh-2022-goda.html
Георгий Мелкадзе
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РПЛ
ФК Сочи
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
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Сочи – Ростов
 - : -
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