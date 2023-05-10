Мелкадзе считает, что в следующем сезоне «Сочи» может повторить успех 2022 года

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе считает, что в следующем сезоне чемпионата России команда может выступить успешнее, чем в нынешнем.

«В «Сочи» уже думают о следующем сезоне? Не знаю. Лично я думаю о следующей игре. Но считаю, что в следующем сезоне мы можем повторить успех 2022 года. Почему нет? Да и в этом сезоне могли, просто надо было что-то наладить в обороне и в атаке. Но мы не справились с этой задачей», — приводит «Чемпионат» слова Мелкадзе.

На данный момент «Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка за 26 туров. 14 мая команда сыграет против «Ростова». Матч пройдет в 19.00 по московскому времени.