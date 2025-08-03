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Агент Барбоза не верит, что «Зенит» подпишет Саласара из «Браги»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Родриго Саласар.
Фото Global Look Press

Агент Паулу Барбоза оценил вероятность перехода полузащитника «Браги» Родриго Саласара в «Зенит».

— Это правда, что «Зенит» по-прежнему хочет заполучить хавбека «Браги» Саласара?

— Вы же знаете, что в прошлом году сделка сорвалась в самый последний момент. Саласар очень сильно переживал из-за того, что не оказался в «Зените». Возможно, поэтому весной отыграл в чемпионате в Португалии не так ярко, как мог бы. Сейчас же, как мне кажется, возвращается на свой уровень.

— Так возможен ли сейчас его переезд в Россию?

— Выражу лишь свое субъективное мнение. Я в его трансфер в «Зенит» сейчас уже не верю.

— Почему?

— Как говорится, точка невозврата пройдена. Понимаете, когда клубы уже обо всем договорились, игрок уже приехал в расположение «Зенита», прошел медосмотр, а потом вдруг сделка сорвалась...

Теперь «Зениту» и «Браге» будет уже непросто договориться. Наверное, нужный для трансфера момент все же упущен.

— Пишут, что сумма отступных в контракте Саласара составляет около 50 миллионов.

— Нет. Это, конечно, не так.

— Если трансфер все-таки состоится, «Зенит» заплатит за уругвайца около 25 миллионов?

— Существенно меньше.

«Зенит» пытался подписать Саласара в зимнее трансферное окно. Футболист приезжал на сборы команды из Санкт-Петербурга, но сделка сорвалась.

Саласар выступает за «Брагу» с июля 2023 года. В сезоне-2024/25 хавбек забил 8 голов и сделал 9 результативных передач в 30 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего уругвайца в 18 миллионов евро.

Португальский агент Паулу Барбоза о&nbsp;переходах Жедсона Фернандеша в &laquo;Спартак&raquo; и&nbsp;Жерсона в &laquo;Зенит&raquo;.«Жедсон — топовый игрок, точно усилит «Спартак». Но Жерсона из «Зенита» ставлю повыше». Мнение агента Барбозы

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ФК Зенит
Родриго Саласар
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
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 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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