Агент Барбоза не верит, что «Зенит» подпишет Саласара из «Браги»
Агент Паулу Барбоза оценил вероятность перехода полузащитника «Браги» Родриго Саласара в «Зенит».
— Это правда, что «Зенит» по-прежнему хочет заполучить хавбека «Браги» Саласара?
— Вы же знаете, что в прошлом году сделка сорвалась в самый последний момент. Саласар очень сильно переживал из-за того, что не оказался в «Зените». Возможно, поэтому весной отыграл в чемпионате в Португалии не так ярко, как мог бы. Сейчас же, как мне кажется, возвращается на свой уровень.
— Так возможен ли сейчас его переезд в Россию?
— Выражу лишь свое субъективное мнение. Я в его трансфер в «Зенит» сейчас уже не верю.
— Почему?
— Как говорится, точка невозврата пройдена. Понимаете, когда клубы уже обо всем договорились, игрок уже приехал в расположение «Зенита», прошел медосмотр, а потом вдруг сделка сорвалась...
Теперь «Зениту» и «Браге» будет уже непросто договориться. Наверное, нужный для трансфера момент все же упущен.
— Пишут, что сумма отступных в контракте Саласара составляет около 50 миллионов.
— Нет. Это, конечно, не так.
— Если трансфер все-таки состоится, «Зенит» заплатит за уругвайца около 25 миллионов?
— Существенно меньше.
«Зенит» пытался подписать Саласара в зимнее трансферное окно. Футболист приезжал на сборы команды из Санкт-Петербурга, но сделка сорвалась.
Саласар выступает за «Брагу» с июля 2023 года. В сезоне-2024/25 хавбек забил 8 голов и сделал 9 результативных передач в 30 матчах за команду во всех турнирах.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего уругвайца в 18 миллионов евро.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
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2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
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5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
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8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
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10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
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11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
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Маркиньос
Спартак
|3
|
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
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Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
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Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0