Агент Барбоза не верит, что «Зенит» подпишет Саласара из «Браги»

Агент Паулу Барбоза оценил вероятность перехода полузащитника «Браги» Родриго Саласара в «Зенит».

— Это правда, что «Зенит» по-прежнему хочет заполучить хавбека «Браги» Саласара?

— Вы же знаете, что в прошлом году сделка сорвалась в самый последний момент. Саласар очень сильно переживал из-за того, что не оказался в «Зените». Возможно, поэтому весной отыграл в чемпионате в Португалии не так ярко, как мог бы. Сейчас же, как мне кажется, возвращается на свой уровень.

— Так возможен ли сейчас его переезд в Россию?

— Выражу лишь свое субъективное мнение. Я в его трансфер в «Зенит» сейчас уже не верю.

— Почему?

— Как говорится, точка невозврата пройдена. Понимаете, когда клубы уже обо всем договорились, игрок уже приехал в расположение «Зенита», прошел медосмотр, а потом вдруг сделка сорвалась...

Теперь «Зениту» и «Браге» будет уже непросто договориться. Наверное, нужный для трансфера момент все же упущен.

— Пишут, что сумма отступных в контракте Саласара составляет около 50 миллионов.

— Нет. Это, конечно, не так.

— Если трансфер все-таки состоится, «Зенит» заплатит за уругвайца около 25 миллионов?

— Существенно меньше.

«Зенит» пытался подписать Саласара в зимнее трансферное окно. Футболист приезжал на сборы команды из Санкт-Петербурга, но сделка сорвалась.

Саласар выступает за «Брагу» с июля 2023 года. В сезоне-2024/25 хавбек забил 8 голов и сделал 9 результативных передач в 30 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего уругвайца в 18 миллионов евро.