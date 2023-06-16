Агент Бальде заявил, что футболист уже восстановился от повреждения и поедет на сборы «Спартака»

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал, что футболист поедет на первый сбор красно-белых, который пройдет на подмосковной базе в Тарасовке.

«Бальде уже восстановился от повреждения, полученного в последнем туре РПЛ. Сейчас он в отличной форме. Конечно, Кейта поедет с командой сборы, он готов», — приводит слова Пасторелло «РБ Спорт»,

В этом сезоне 28-летний форвард провел за красно-белых 16 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.