Агент Бальде рассказал, что у игрока хорошие отношения с Гильермо Абаскалем

Агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде Фредерико Пасторелло поделился мнением о том, что думает о форме нападающего. Он также рассказал об отношениях игрока с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Кейта Бальде находится в прекрасной форме, а его отношения с главным тренером Гильермо Абаскалем можно назвать идеальными.

Не повлияют ли на его игру и мотивацию в «Спартаке» слухи, распространяемые в итальянской прессе о его семье? Сейчас с этим все хорошо, никаких проблем нет», — цитирует Пасторелло Metaratings.ru.