Дюков: «России важно принять участие в отборе к ЧМ-2026»

Президент РФС Александр Дюков поделился информацией о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«Вероятность перехода в Азию сейчас минимальна? Минимально или максимально — это все субъективно. Давайте определимся с терминами. Дедлайна по принятию решения о переходе — 1 апреля? Это — некая ориентировочная дата, к которой мы хотели пройти определенный этап. Будет ли это 1 апреля или 5 апреля, не столь принципиально. Главное — выполнить задачу и принять участие в отборе к ЧМ-2026. Эту задачу мы перед собой ставим. Думаю, после исполкома и конгресса УЕФА, который состоится в Лиссабоне 5 апреля, будет больше информации», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

В декабре 2022 РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу, целью которой является выработка дорожной карты по возвращению российских команд на международные турниры.

На данный момент российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.