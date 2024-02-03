«РБ Спорт»: «Спартак» намерен подписать вратаря в зимнее трансферное окно

«Спартак» рассчитывает подписать голкипера до конца зимнего трансферного окна, утверждает «РБ Спорт».

По информации источника, трансфер вратаря — приоритетная задача клуба на зимнее трансферное окно. В шорт-лист красно-белых входили Илья Лантратов («Локомотив») и Станислав Агкацев («Краснодар»), но сейчас клуб сосредоточен на других кандидатурах.

В текущем сезоне за «Спартак» играли три вратаря. 29-летний Александр Селихов провел 7 матчей, пропустил 8 мячей и трижды отыграл на ноль. 25-летний Александр Максименко пропустил 19 голов в 16 встречах и провел 5 сухих матчей. На счету 23-летнего Ильи Свинова 10 пропущенных мячей в 3 играх.

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в РПЛ.