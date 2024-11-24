«Крылья Советов» — «Ахмат»: гости открыли счет на 43-й минуте

«Ахмат» вышел вперед в матче 16-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» — 1:0.

На 43-й минуте отличился форвард грозненцев Максим Самородов, для которого этот гол стал первым в РПЛ.

Голкипер самарской команды Иван Ломаев справился с первым ударом, который нанес Самородов, однако мяч снова отскочил к форварду «Ахмата», и тот со второй попытки головой пробил точно по воротам.