«Динамо» может наказать Бителло за отказ приезжать на сборы в ОАЭ

Московское «Динамо» недовольно тем, что полузащитник Бителло не прилетел на тренировочный сбор в ОАЭ. Его могут оштрафовать на сумму одной зарплаты.

По информации Extra Globo, руководство клуба также обещает подать в суд на 25-летнего бразильца, если игрок попытается добиться своего ухода или потребует одностороннего расторжения контракта. В этом случае, помимо лишения возможности играть на срок до шести месяцев, футболисту грозит штраф в размере до 25 миллионов долларов

«Ботафого» хочет заполучить Бителло и готовит третье предложение московскому «Динамо». Второе предложение в размере 13 миллионов евро было отклонено. Сам футболист хочет перейти в команду, поэтому остался в Бразилии, надеясь на положительный результат переговоров.

В этом сезоне Бителло провел 21 матч во всех турнирах, забил один гол и сделал 10 результативных передач.