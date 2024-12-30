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Агент 19-летнего вратаря «Ростова» подтвердил интерес к игроку от зарубежных клубов и команд РПЛ

Камила Абдурахманова
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Агент Дмитрий Кигинько, представляющий интересы 19-летнего вратаря молодежной команды «Ростова» Михаила Цулая, прокомментировал информацию об интересе к футболисту от зарубежных клубов и команд из РПЛ.

«Да, действительно, все так и есть, 31 декабря у Михаила заканчивается договор с «Ростовом». Мы еще в диалоге с клубом, у нас хорошие отношения, и первоочередно было бы именно остаться и развиваться через аренды в «Золоте» и «Серебре».

Позиция же самого клуба нам понятна, их принципы — иметь всех воспитанников на длительных контрактах. Мы дали согласие продлить на три года с условием, что будут отпускать в аренду, но решили, что пять лет — это много. Надеюсь, что сможем найти компромисс, даже такое желание готов загадать на Новый год», — сказал Кигинько журналисту Legalbet.ru

В прошлом сезоне Михаил Цулая принял участие в 23 матчах за «Ростов-2» в группе 3 LEON-Второй лиги Б. Он восемь раз сыграл на ноль, пропустив при этом 23 мяча.

Источник: Legalbet.ru
РПЛ
ФК Ростов
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