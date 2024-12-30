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Агент Кузьмичев: «С трудом представляю, что Андреев шантажировал губернатора»

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Известный российский функционер и агент Владимир Кузьмичев высказался о сотрудничестве самарских «Крыльев Советов» с агентом Павлом Андреевым.

«Понятно, что к агентам тут вопросы серьезные. Но в данном конкретном случае я не вижу, при чем здесь тот же Паша Андреев. Он пришел в клуб с определенным кейсом. Условно: «Я предлагаю такой проект, он будет стоить много». Тогда уже руководство клуба принимает решение, нужен ли им такой проект и готовы ли они заплатить столько денег. Вопрос договоренности двух сторон.

Если они договорились, значит, Паша получил столько денег, о чем была договоренность. С трудом представляю, что Павел Олегович пришел к губернатору и начал как-то шантажировать. Это фантазии. Так не работает, это маловероятно», — отметил Кузьмичев «РБ Спорт».

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.

Источник: «РБ Спорт»
ФК Крылья Советов (Самара)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
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