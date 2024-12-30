Агент Кузьмичев: «С трудом представляю, что Андреев шантажировал губернатора»

Известный российский функционер и агент Владимир Кузьмичев высказался о сотрудничестве самарских «Крыльев Советов» с агентом Павлом Андреевым.

«Понятно, что к агентам тут вопросы серьезные. Но в данном конкретном случае я не вижу, при чем здесь тот же Паша Андреев. Он пришел в клуб с определенным кейсом. Условно: «Я предлагаю такой проект, он будет стоить много». Тогда уже руководство клуба принимает решение, нужен ли им такой проект и готовы ли они заплатить столько денег. Вопрос договоренности двух сторон.

Если они договорились, значит, Паша получил столько денег, о чем была договоренность. С трудом представляю, что Павел Олегович пришел к губернатору и начал как-то шантажировать. Это фантазии. Так не работает, это маловероятно», — отметил Кузьмичев «РБ Спорт».

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.