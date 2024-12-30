Агент Батракова: «Европейские клубы готовы заплатить за Лешу не более 15 миллионов евро»

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал про оценку трансферной стоимости игрока от европейских клубов.

«Думаю, клубы, которые бы сейчас торговались, разговаривали бы в районе 15 миллионов. Сегодня, когда европейские агенты звонят и интересуются, они говорят, что готовы рассмотреть ценник в районе 15 миллионов — но не больше. Я оттуда взял эту цифру», — сказал Кузьмичев «РБ Спорт».

Батраков является воспитанником академии «Локомотива». В текущем сезоне 19-летний футболист сыграл за железнодорожников 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.