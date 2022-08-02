«Сочи» проявляет интерес к 18-летнему нападающему «Црвены Звезды» Кахвичу

«Сочи» проявляет интерес к нападающему «Црвены Звезды» Александу Кахвичу, сообщает «РБ Спорт».

«Сочи» изучил видеоматериалы по Кахвичу, в данный момент клуб анализирует необходимость приобретения Кахвича, пока окончательного решения по нему не принято, но сочинцы в нем заинтересованы. Также интерес к Александару проявляют еще несколько российских клубов», — сообщает «РБ Спорт».

18-летний босниец выступает на правах аренды в «Графичаре». В 39 матчах за молодежную команду «Црвены Звезды» он забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи.