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Сегодня, 17:51

«Сочи» проявляет интерес к 18-летнему нападающему «Црвены Звезды» Кахвичу

Руслан Минаев
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«Сочи» проявляет интерес к нападающему «Црвены Звезды» Александу Кахвичу, сообщает «РБ Спорт».

«Сочи» изучил видеоматериалы по Кахвичу, в данный момент клуб анализирует необходимость приобретения Кахвича, пока окончательного решения по нему не принято, но сочинцы в нем заинтересованы. Также интерес к Александару проявляют еще несколько российских клубов», — сообщает «РБ Спорт».

18-летний босниец выступает на правах аренды в «Графичаре». В 39 матчах за молодежную команду «Црвены Звезды» он забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sochi-interesuetsya-bosnijskim-vunderkindom-kahvichem/
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 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
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 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
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 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
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 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
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 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
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 Химки 3 1 1 1 4-2 4
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Николай Комличенко

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Ростов

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П
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Ростов

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Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

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И К Ж
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Урал

 2 1 0
Александр Черников

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Краснодар

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Локомотив

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