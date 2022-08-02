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Сегодня, 18:45

Матч «Факел» — «Урал» в 5-м туре РПЛ состоится на полчаса раньше запланированного времени

Руслан Минаев
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Начало матча «Факел» — «Урал» в 5-м туре РПЛ перенесено из-за показа на федеральном спортивном телеканале, сообщает пресс-служба воронежского клуба.

Встреча пройдет 12 августа в 19.30 по московскому времени. Изначально матч должен был начаться в 20.00 по Москве.

После 3 туров РПЛ «Факел» занимает 14-е место и имеет 2 очка. «Урал» расположился на последней строчке с тремя поражениями.

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РПЛ
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
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