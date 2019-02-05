Адвокат жены Глушакова: "Даша воодушевилась надеждой, что восстановит семью"

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, жены полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, сообщил, что суд отказался дать срок на примирение между супругами.

- После вчерашнего отказа Дениса от борьбы за детей и от взыскания алиментов у Даши возникла надежда, что он пришел в себя, понял важность семейных ценностей, - сказал Жорин. - Она воодушевилась надеждой, что восстановление семьи возможно. Даша пыталась связаться с Денисом, встретиться, обсудить все моменты, все-таки у них двое маленьких детей, но не смогла. Тогда она попросила о выдаче срока на примирение, но суд отказал, хотя обычно дает разрешение.

- Это неправильно, - отметил адвокат. - Статья 22 Семейного кодекса гласит, что суд может предоставить срок на примирение в пределах трех месяцев. В этом случае достаточно было бы и пару недель. Но каково же было наше удивление, когда суд сказал: "я вам никакой срок не дам, если захотите, можете второй раз пожениться".

Глушаковы находятся в стадии бракоразводного процесса с осени прошлого года. В понедельник сообщалось, что Денис отказался от борьбы за детей и взыскании алиментов с жены. (Арман Мкртчян)