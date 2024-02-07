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Адвокат заявил, что Промес может не выплачивать ущерб двоюродному брату, пока живет в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Адвокат Владимир Гусев прокомментировал решение апелляционного суда Амстердама возместить ущерб двоюродному брату Квинси Промеса, получившему ножевое ранение от нападающего «Спартака».

«Это решение суда никак не коснется его профессиональной деятельности. Думаю, что на практике это будет неисполнимо, пока он будет в России играть в футбол и получать приличные деньги. Механизма, чтобы служба судебных приставов взыскала с него какой-то процент от зарплаты, не существует. Пока он живет в России, повлиять на него никак нельзя. Промес может просто не платить», — приводит слова Гусева Metaratings.ru.

19 июня 2023 года стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Промес напал с ножом на брата и нанес ему несколько ран во время домашней вечеринки. Футболист не посещал Нидерланды после приговора, поэтому он не взят под стражу.

Источник: https://metaratings.ru/news/advokat-gusev-poka-promes-zhivyot-v-rossii-povliyat-na-nego-nikak-nelzya-on-mozhet-ne-platit-331513/
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Гусев
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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