Адвокат заявил, что Промес может не выплачивать ущерб двоюродному брату, пока живет в России
Адвокат Владимир Гусев прокомментировал решение апелляционного суда Амстердама возместить ущерб двоюродному брату Квинси Промеса, получившему ножевое ранение от нападающего «Спартака».
«Это решение суда никак не коснется его профессиональной деятельности. Думаю, что на практике это будет неисполнимо, пока он будет в России играть в футбол и получать приличные деньги. Механизма, чтобы служба судебных приставов взыскала с него какой-то процент от зарплаты, не существует. Пока он живет в России, повлиять на него никак нельзя. Промес может просто не платить», — приводит слова Гусева Metaratings.ru.
19 июня 2023 года стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Промес напал с ножом на брата и нанес ему несколько ран во время домашней вечеринки. Футболист не посещал Нидерланды после приговора, поэтому он не взят под стражу.
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|7
|3
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|5
|6
|7
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12
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|18
|5
|4
|9
|18-28
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13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
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14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
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15
|Балтика
|18
|3
|4
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|12-24
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16
|Сочи
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|3
|2
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|17-31
|11
|1.03
|19:00
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
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ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
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Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
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Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
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Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
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Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
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Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
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Балтика – Сочи
|- : -
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
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Джон Кордоба
Краснодар
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|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
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Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5