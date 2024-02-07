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Лахтер отреагировал на высказывание агента Джикии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Деннис Лахтер отреагировал на высказывание агента защитника красно-белых Георгия Джикии Вадима Шпинева о возможном уходе игрока из «Спартака».

«Каждый выражает свои мысли, как хочет. Мы не знаем кухню Шпинева со своими клиентами... Вряд ли Шпинев, не согласовав с Джикией, будет такое говорить. Если агент высказался именно в таком ключе, то, наверное, Джикия сам понимает, что при Абаскале он не будет играть. Георгий несколько месяцев не играет, возраст уже пограничный. И все мы знаем, что у него проблемы с весом. У Джикии со Шпиневым свое кино и интересы, которые не совпадают с интересами «Спартака» и Абаскаля. У Джикии нет игровой практики, рейтинг его падает. Понятно, что в России он без клуба не останется, но очевидно, что его карьера идет по нисходящей. Из-за того, что Джикия не играет, Абаскаля не будут убирать. Он точно доработает до конца сезона. У агентов такая работа. Есть агенты тихушники, которых никто не видит и не слышит, готовы ради сохранения отношений с клубом закопать своего клиента», — приводит слова Лахтера Metararings.ru.

В понедельник агент футболиста Вадим Шпинев сообщил, что контракт защитника «Спартака» не будет продлен, если в клубе останется главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. Он помог красно-белым стать чемпионом страны (2016/2017), а также завоевать Кубок (2022) и Суперкубок России (2017). В нынешнем сезоне он принял участие в 9 матчах во всех турнирах.

Источник: https://metaratings.ru/news/lakhter-vryad-li-shpinyov-ne-soglasovav-s-dzhikiei-budet-govorit-o-vozmozhnom-ukhode-331533/
Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Деннис Лахтер
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
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 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
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9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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