Адвокат Ромашов: "Намерены обжаловать приговор Кокорину в президиуме Мосгорсуда, а затем в Верховном суде и ЕСПЧ"

Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов после заседания Мосгорсуда по апелляции на решение Пресненского суда ответил, какие дальнейшие действия будет производить защита обвиняемых.

Напомним, что сроки Александру и Кирилл Кокориным, а также Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому Мосгорсуд оставил без изменений.

- Мы намерены обжаловать данный приговор в президиуме Мосгорсуда, дальше в Верховный суд и параллельно в ЕСПЧ. Явно продемонстрирован обвинительный уклон. Почему? Учитывая, что гособвинение не опровергло ни одного довода из наших апелляционных жалоб. Собственно говоря, суд по своей инициативе оставил их без рассмотрения, что свидетельствует об обвинительном уклоне нашего правосудия. (Арман Мкртчян)

Кокорин и Мамаев отправляются в колонию. Live!