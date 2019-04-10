Адвокат просит суд раскрыть показания свидетеля Андрацкого на допросе из-за разночтений с показаниями на суде

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов просит полностью огласить показания свидетеля Андрея Андрацкого, в связи с тем, что в этих показаниях свидетель четко называл участников по фамилии, а на суде он этого не делает. Также расхождения касались ударов Кирилла Кокорина.

- Мы настаиваем на этом! – сказал Павел Мамаев.

- Написано, что он не видел удары по Паку, - добавляет адвокат братьев Кокориных Вячеслав Барик. – Еще есть ряд других расхождений.

Судья удовлетворил ходатайство. Протокол допроса слушается в суде полностью.

Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение. (Александр Рогулев)

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live