Адвокат Кокорина рассказала о намерении обжаловать в суде апелляционной инстанции решение о продлении срока ареста игрока

Адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала, что защита футболиста в понедельник собирается обжаловать в суде апелляционной инстанции решение о продлении срока ареста игрока.

Ранее суд продлил арест Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева до 25 сентября. Футболистам инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство".

– Сведения, распространенные СМИ о возвращении из ЕСПЧ жалобы адвоката, не соответствуют действительности, поскольку было направлено только уведомление о корректировке формуляра жалобы, что позволит защите дополнить ее очередным продлением срока стражи 03.04.19, которое, кроме того, будет обжаловано в суд апелляционной инстанции в понедельник, – написала Стукалова в своем Инстаграме.

Как "Зенит" поступит с Кокориным?