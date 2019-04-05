Адвокат Кокорина рассказала о намерении обжаловать в суде апелляционной инстанции решение о продлении срока ареста игрока

Адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала, что защита футболиста в понедельник собирается обжаловать в суде апелляционной инстанции решение о продлении срока ареста игрока.
Ранее суд продлил арест Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева до 25 сентября. Футболистам инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство".
– Сведения, распространенные СМИ о возвращении из ЕСПЧ жалобы адвоката, не соответствуют действительности, поскольку было направлено только уведомление о корректировке формуляра жалобы, что позволит защите дополнить ее очередным продлением срока стражи 03.04.19, которое, кроме того, будет обжаловано в суд апелляционной инстанции в понедельник, – написала Стукалова в своем Инстаграме.
Начался суд по существу обвинения, предъявленного футболистам. 03 апреля мера пресечения в виде содержания под стражей была продлена на 6 месяцев в целях обеспечения явки подсудимых на судебные слушания. Относительно ходатайства о дефектах следствия, препятствующих рассмотрению дела в суде, суд высказался, что оно может быть рассмотрено при вынесении приговора, то есть, как мы предполагаем, пробелы и нарушения закона следствием могут быть восполнены судом. Следующее заседание назначено на 09 апреля в 12 часов в Пресненском районном суде, согласно требованиям закона оно начнется с оглашения прокурором обвинительного заключения. После чего суд выяснит отношение обвиняемых к указанному акту, затем начнется допрос трех потерпевших: Соловчука, Пака и Гайсина, который потребует определенного времени, после них будут допрашиваться 45 свидетелей, заявленных в обвинительном заключении. Судебное разбирательство будет проводиться ежедневно, кроме выходных дней. Очевидно для нивелирования затягивания процедуры расследования следственным органом. Сведения, распространенные СМИ о возвращении из ЕСПЧ жалобы адвоката, не соответствуют действительности, поскольку было направлено только уведомление о корректировке формуляра жалобы, что позволит защите дополнить её очередным продлением срока стражи 03.04.19, которое, кроме того, будет обжаловано в суд апелляционной инстанции в понедельник. Относительно состояния здоровья Александра хочу отметить, что по причине отсутствия разрешения следователя, посещение его в СИЗО спортивным врачом не состоялось. Правая нога Александра находится в том же болезненном состоянии. Согласно медицинским документам СИЗО ее ежедневно осматривают фельдшеры изолятора. Информация СМИ об избыточном весе Александра или ошибочна, или заведомо ложна, его вес, официально зафиксированный в медицинской карте, составляет 82 кг, как и до поступления в СИЗО. @kokorin9 @kokorin7 #кокорин #свободукокорину #сашамыстобой #братьякокорины #закокорина #сашамыстобой #к9 #стукалова #регионсервис