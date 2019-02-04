Адвокат Кокорина: "Обычно так расследуются дела, когда следователи не хотят поддерживать незаконное указание руководства"

Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, рассказал "СЭ" о том, как проходит ознакомление с материалами уголовного дела.

Напомним, что следствие обратилось в суд с ходатайством о продлении с 8 февраля до 8 апреля арестов Александра, его младшего брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого. Сейчас они находятся под стражей в столичном СИЗО-2 "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.

- Рассмотрение началось еще в пятницу, - отметил Ромашов. – Мы дали подписку о неразглашении материалов дела, так что подробности я вам дать не могу. Пока ознакомились только с одним томом из шестнадцати.

- И какое впечатление у вас складывается?

- В деле нет ни одного документа, составленного без нарушений действующего уголовно-процессуального законодательства. По нашим представлениям о современном праве расследование проводилось незаконно. Вот следователи вышли с ходатайством о продлении ареста. Не знаю, насколько там у них фантазии хватило. Сейчас у нас адвокат находится в суде, ему не выдают материал, поскольку он был зарегистрирован сегодня, но определенному судье его еще не поручили. А в суде сейчас идет совещание – у них по понедельникам планерка что ли, я не знаю… И как только судье определенному распишут, все станет ясно.

- Адвокат Кирилла Кокорина считает, что обвиняемых не выпустят из-под стражи. А вы что думаете?

- Если дальше так наше ознакомление пойдет и будут такие результаты, то это дело в суд поступить не должно. Совокупность всех этих нарушений настолько существенна, что создают препятствие рассмотрения дела судом. Обычно таким образом дела расследуются, когда следователи не хотят поддерживать незаконное, по их мнению, указание руководства. Они относятся, мягко выражаясь, спустя рукава к расследованию. Это обычная версия событий такого рода. Я не склонен обвинять следователей в безграмотности, просто вот так делают, когда понимают, что незаконно держат людей под стражей.

Всем понятно, что удар там потерпевшим был, и не один. Все это понятно, но участь обвиняемых усугублена до такой степени, что их удерживают под стражей. Вот это незаконно! Применена дополнительная статья по хулиганству, и только это позволяет содержать всех четверых под стражей. Все понимают, что это незаконно. (Игорь Новиков)