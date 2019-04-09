Адвокат Кокорина: "Кирилл в этой компании оказался и просто попал под раздачу"

Адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик рассказал, что его подзащитный ни в чем не виноват. Сегодня проходит судебное заседание по делу о нападаении в центре Москвы.

– Кирилл в этой компании оказался и просто попал под раздачу, – сказал Барик. – Никакого хулиганства в случае с Паком не было. Так получилось, что в одном помещении оказались люди с разными графиками. У одних начался день, у других заканчивался вечер. Негатив у потерпевшего копился и произошло оскорбление. Кирилл был вынужден отстаивать свою честь. Да, это были побои, но не хулиганство. Они наоборот извинялись – говорили, что мы скоро уйдем. Но некоторые люди принимают вежливость за слабость.

Напомним, Александр и Кирилл Кокорины вместе с Павлом Мамаевым и друзьями были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Сначала они были помещены под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря, затем срок ареста нескольк раз продлевали. Все апелляции были отклонены. (Дмитрий Зеленов, Андрей Михайлов)

Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!