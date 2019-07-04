Адвокат: "Кокорин и Мамаев сейчас в СИЗО в Белгороде. К выходным их должны поместить в местную колонию"

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и детского тренера Александра Протасовицкого доставили в СИЗО, которое находится в Белгороде, для дальнейшего распределения в колонию в Белгородской области. Об этом "СЭ" сообщил адвокат Мамаева – Игорь Бушманов.

– Адвокат моего бюро сегодня был записан на встречу с Павлом в СИЗО, ему сообщили, что вчера было осуществлено этапирование в 3-й следственный изолятор Белгорода. Насколько я понимаю, они уже там, – заявил Бушманов.

– Все четверо?

– Думаю, да. Во всяком случае, у нас речь шла о Мамаеве, но, раз заместитель директора ФСИН Валерий Максименко заявил, что всех отправят в одно место, то и Кокорины, и Протасовицкий тоже там.

– Вы собирались подавать на УДО. Когда это произойдет?

– Смотрите, этапирование осуществляется через региональный следственный изолятор, то есть, в нашем случае, через СИЗО №3 Белгорода. Я так понимаю, что к выходным Кокориных, Мамаева и Протасовицкого доставят в одно из исправительных учреждений либо на территории Белгорода, либо Белгородской области. После поступления они должны пройти карантинный режим. Всех новоприбывших разместят отдельно от людей, которые уже находятся в колонии, в карантинном режиме они проведут около двух недель. Потом всех переведут в бараки, распределят по отрядам. Будем готовить заявление по УДО на следующей неделе. Думаю, что сделаем это вместе с другими защитниками, поскольку нам целесообразно подавать заявление всем вместе, раз всех наших подзащитных отправят в одну колонию.

– Как будет обстоять дело со свиданиями?

– В колонии гораздо больше возможностей для свиданий с родственниками. В том числе, возможны длительные свидания, когда кто-то из родственников приезжает на трое суток, там есть условия для совместного проживания. Защитники допускаются в колонию без ограничений.

– У Кокорина проблемы с коленом. В колонии ему вряд будут так помогать, как в СИЗО.

– Вряд ли Александра станут вывозить для плановых лечений. Такие вещи происходят только в экстренных ситуациях. Впрочем, не думаю, что колония поставит ограничения для приезда специалистов. Если защитники найдут соответствующих врачей и предоставят все необходимые документы, администрация вряд ли будет препятствовать. Правда, в колонии вряд ли найдется специальное оборудование. К тому же, если говорить о досрочном освобождении, заболевание Кокорина отсутствует в списке заболеваний, которые препятствуют отбытию наказания под стражей, поэтому по медицинским показаниям освободить его пока невозможно.

– Павел Мамаев говорил, что хотел бы провести в колонии такой же футбольный матч, как в СИЗО. Это возможно?

– Для начала нужно понять, в какое учреждение направят Павла. Полагаю, что ФСИН выбрал то место, где для этого есть все условия и возможности для поддержания физической формы. За срок, который Павел пробудет в колонии – надеюсь, что непродолжительный – он с удовольствием поделится своим опытом и знаниями в футболе. (Иван Торопцев)

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима сроком на 1 год и 6 месяцев, а полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Причина – две драки в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, а также чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.