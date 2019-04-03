Адвокат Кирилла Кокорина: "Прокуратура просит оставить всех в СИЗО еще на полгода"

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, рассказал о ходе заседания в Пресненском суды столицы, где проходит предварительное слушание по делу Александра Кокорина и его младшего брата, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.

– Прокуратура заявила ходатайство о продлении срока содержания под стражей на полгода, до сентября, – сказал Барик.

– А что попросили вы?

– Мы заявили ходатайство о возврате дела в прокуратуру в связи с теми нарушениями, которые есть. (Андрей Михайлов)

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