Адвокат Кирилла Кокорина: "Прокуратура просит оставить всех в СИЗО еще на полгода"

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, рассказал о ходе заседания в Пресненском суды столицы, где проходит предварительное слушание по делу Александра Кокорина и его младшего брата, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.
#КокоринМамаев Оставят ли их в СИЗО до сентября? pic.twitter.com/TtKBIP1Xo4– СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 3 апреля 2019 г.
– Прокуратура заявила ходатайство о продлении срока содержания под стражей на полгода, до сентября, – сказал Барик.
– А что попросили вы?
– Мы заявили ходатайство о возврате дела в прокуратуру в связи с теми нарушениями, которые есть. (Андрей Михайлов)
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