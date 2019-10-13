Адвокат бывшего водителя Фернанду рассказал о непорядочности экс-игрока «Спартака»

Олимпиу Соарес, адвокат экс-водителя бывшего хавбека «Спартака» Фернанду, который сейчас выступает за «Бэйцзин Гоань», раскритиковал футболиста и его семью за равнодушное отношение к ситуации с задержанием шофера.

— Проблема в том, что лекарства находились в чемодане, который был зарегистрирован на Робсона, и именно поэтому задержали только его, — цитирует Соареса Globo. — Его девушка Симона успела вернуться в Бразилию. Мы надеемся, что нам удастся вытащить и Робсона и отправить его домой.

Он ничего не знал о том, что находится в чемоданах. Сразу после его задержания семья Фернанду словно забыла о Робсоне и о том, что лекарство везли именно для них. Жену Робсона уволили с работы, о нем тоже решили забыть.

27-летний Фернанду выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 годы. Становился с красно-белыми чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка страны (2017).