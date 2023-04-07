Адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Спартаком».

«Я всегда ожидаю победы «Динамо» и хорошей игры. Я просто по-другому не воспитан. У меня всю жизнь, с пяти лет были такие ожидания от матчей «Динамо». Всегда «Спартак» — «Динамо» — это интересные матчи. Они старые соперники. Стоит ли увольнять главного тренера, если будет очередное поражение? Руководству виднее, мы не знаем, какие есть договоренности. Конечно, результат обескураживает, безусловно. Последние матчи — это просто ужасно, «Динамо» не играет. Мало того, что команда не играет. Она проигрывает.

Можно не играть и выигрывать, а она не играет и проигрывает. Конечно, болельщики обескуражены. Осталось несколько туров до окончания сезона. Какой сейчас смысл менять тренера? И где сейчас его найти? Если менять, то лучше по окончании сезона. Стоит ли менять его по окончании сезона? Наверно, в умах болельщиков что-то есть. Вот, что творится в руководстве клубов, мне трудно сказать. ВТБ и весь менеджмент — прекрасны. Они делают все для команды. Об этом было мечтать невозможно. Впрочем, результат этого же периода прошлого года был еще хуже. Мы проигрывали 5:1 и так далее», — сказал Добровинский «СЭ».

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 8 апреля. Начало — в 19.30 мск.