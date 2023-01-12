Абаскаль — о Промесе: «Все решения по футболистам будут приниматься по итогам тестирования»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о том, что игроки на данный момент проходят медицинский осмотр, по итогам которого будет ясно, кто отправится на сборы в Дубай.
«Хочу поздравить всех с новым годом и пожелать всего наилучшего после этой странной паузы из-за чемпионата мира. Я уверен, что у вас была работа, но для нас такие паузы непривычны. Мы привыкли к более коротким паузам. Как испанец я не успел насладиться чемпионатом мира из-за матча с Марокко. Сегодня мы начинаем новый этап.
Предвосхищая ваши вопросы, отвечу: Промес находится с нами, он здесь, тоже проходит тестирование. Все решения касательно него и других футболистов будут приниматься по его итогам. Это касается и возможных трансферов, и всего, что с этим связано. И по здоровью, и по трансферам все решения по поводу того, кто примет участие... Тот лист футболистов в тренировочном сборе в Дубае будет сформирован после. Конечно, нас ждет очень насыщенный период, плотный график. Мы будем много работать. Вы что-то увидите прежде всего на первом матче 22 января против «Левски». Там уже что-то будет видно. И после на предстоящей неделе. Мы еще не определили, но мы обязательно сделаем открытый день для прессы, где с удовольствием пообщаемся в профессиональной дружелюбной атмосфере», – сказал Абаскаль.
С 11 по 12 января футболисты «Спартака» проходят в Москве углубленное медицинское обследование, а затем отправятся в ОАЭ, где проведут два сбора. Третий сбор красно-белых пройдет в турецком Белеке.
В нынешнем сезоне 31-летний Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2