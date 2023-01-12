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Сегодня, 11:41

Абаскаль — о Промесе: «Все решения по футболистам будут приниматься по итогам тестирования»

Абаскаль заявил, что все решения по футболистам будут приниматься по итогам тестирования
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о том, что игроки на данный момент проходят медицинский осмотр, по итогам которого будет ясно, кто отправится на сборы в Дубай.

«Хочу поздравить всех с новым годом и пожелать всего наилучшего после этой странной паузы из-за чемпионата мира. Я уверен, что у вас была работа, но для нас такие паузы непривычны. Мы привыкли к более коротким паузам. Как испанец я не успел насладиться чемпионатом мира из-за матча с Марокко. Сегодня мы начинаем новый этап.

Предвосхищая ваши вопросы, отвечу: Промес находится с нами, он здесь, тоже проходит тестирование. Все решения касательно него и других футболистов будут приниматься по его итогам. Это касается и возможных трансферов, и всего, что с этим связано. И по здоровью, и по трансферам все решения по поводу того, кто примет участие... Тот лист футболистов в тренировочном сборе в Дубае будет сформирован после. Конечно, нас ждет очень насыщенный период, плотный график. Мы будем много работать. Вы что-то увидите прежде всего на первом матче 22 января против «Левски». Там уже что-то будет видно. И после на предстоящей неделе. Мы еще не определили, но мы обязательно сделаем открытый день для прессы, где с удовольствием пообщаемся в профессиональной дружелюбной атмосфере», – сказал Абаскаль.

С 11 по 12 января футболисты «Спартака» проходят в Москве углубленное медицинское обследование, а затем отправятся в ОАЭ, где проведут два сбора. Третий сбор красно-белых пройдет в турецком Белеке.

В нынешнем сезоне 31-летний Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
1
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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