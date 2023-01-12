Агент Бальде рассказал о состоянии игрока перед сборами

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал «СЭ» о состоянии игрока перед сборами.

«Конечно, у Бальде все хорошо», — сказал Пасторелло «СЭ».

Бальде перешел в «Спартак» на правах свободного агента в августе 2022 года. 27-летний сенегалец принял участие в одном матче красно-белых против «Зенита» (1:2) в восьмом туре РПЛ.

17 сентября форварда отстранили на 3 месяца за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри». Дисквалификация действовала до 5 декабря 2022 года.