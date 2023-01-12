Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:47

Белоголовцев считает, что у «Спартака» нет шансов догнать «Зенит» в РПЛ

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российский актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев рассказал, что думает о чемпионской гонке красно-белых с «Зенитом».

«Безусловно, я верю в «Спартак», но в то, что он догонит «Зенит» — нет. Это невозможно сделать, потому что состав у «Зенита» сильнее. Все равно судьи так или иначе благоволят им и решают спорные ситуации в их пользу. А в спорте больших достижений хватает пары ошибок для преимущества.

Поэтому, даже если «Спартак» будет близок, все равно придумается какая-нибудь дисквалификация. Есть шанс, если уедут бразильцы, еще много основных игроков. Но этого, скорее всего, не произойдет никогда», — цитирует Белоголовцева Betonmobile.ru.

«Спартак» с 36 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров. Команда отстает от лидера чемпионата — «Зенита» на 6 очков.

Источник: https://betonmobile.ru/belogolovtsev-zayavil-chto-u-spartaka-net-shansov-dognat-zenit-v-rpl
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Трусова меняет свою пиар-стратегию. Это новый этап карьеры?
СМИ: Промеса подозревают в передаче 250 тысяч евро наркоторговцу
Глава Минобороны Шойгу назначил Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Синоптик пообещал москвичам возвращение морозов до -10 градусов
Российские военные научились засекать позиции ВСУ с помощью смартфонов
Сноуден сыронизировал по поводу обнаружения секретных бумаг у Байдена
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Абаскаль — о Промесе: «Все решения по футболистам будут приниматься по итогам тестирования»

Абаскаль рассказал, когда Мартинс приступит к тренировкам в общей группе «Спартака»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости