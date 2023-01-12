Белоголовцев считает, что у «Спартака» нет шансов догнать «Зенит» в РПЛ

Российский актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев рассказал, что думает о чемпионской гонке красно-белых с «Зенитом».

«Безусловно, я верю в «Спартак», но в то, что он догонит «Зенит» — нет. Это невозможно сделать, потому что состав у «Зенита» сильнее. Все равно судьи так или иначе благоволят им и решают спорные ситуации в их пользу. А в спорте больших достижений хватает пары ошибок для преимущества.

Поэтому, даже если «Спартак» будет близок, все равно придумается какая-нибудь дисквалификация. Есть шанс, если уедут бразильцы, еще много основных игроков. Но этого, скорее всего, не произойдет никогда», — цитирует Белоголовцева Betonmobile.ru.

«Спартак» с 36 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров. Команда отстает от лидера чемпионата — «Зенита» на 6 очков.